طالع أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، نتيجة صعود المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 160.425 ألف ليرة (63.85 دولار).

ووفق موقع "أسعار الذهب اليوم"، زاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، إلى نحو 140.375 ألف ليرة (55.87 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 120.321 ألف ليرة (48.11 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 93.582 ألف ليرة (37.25 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 4.989 مليون ليرة (1995 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.123 مليون ليرة (449.07 دولار).