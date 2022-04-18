سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين 19/4/2022

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين، بالإضافة سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 18 أبريل 2022 أمام الليرة اللبنانية، في السوق السوداء غير الرسمية، وعبر منصة صيرفة شبه الرسمية..

سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء، للشراء عند 24 ألفاً و850 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 24 ألفاً و950 ليرة لكل دولار أمريكي.

برنامج سعر الدولار في لبنان السوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في لبنان

كما استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الليرة اللبنانية عند الصرافين إلى الحدود السعرية 11 ألفاً و750 ليرة للشراء، و11 ألفاً و850 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء وسعر صرف الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء