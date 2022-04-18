كيف سيرد الاحتلال على الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة ؟

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين، إن " التقديرات تشير إلى أن الجيش "الإسرائيلي" والمستوى السياسي يريدان احتواء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".

و قالت القناة 12 العبرية:" إن إطلاق الصواريخ من غزة هو السيناريو الذي أرادت مؤسسة الأمن تجنبه - تشير التقديرات إلى أن الجيش والمستوى السياسي يريدان احتواء الحادث - يمكن الافتراض أن الرسائل ستنقل عبر القنوات السياسية، على سبيل المثال عبر مصر، من أجل تهدئة المنطقة".

وأضافت القناة العبرية نقلاً عن رئيس ما يسمي مجلس إشكول غادي يركوني" نتوقع أن يعمل المستوى السياسي على ضمان الأمن والهدوء واستمرار فرحة عيد الفصح في غلاف غزة".

وكانت مصادر عبرية، قد زعمت مساء اليوم الإثنين، إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنة كيسوفيم في منطقة غلاف غزة.

وزعمت القناة العبرية 13 نقلاً عن مراسلها العسكري ألموغ بوكير، أن حدث استثنائي في غلاف غزة وقع لأول مرة منذ بداية التصعيد الراهن اطلاق صاروخ صوب المجلس الإقليمي اشكول.

وأكد المراسل العسكري أن منظومة القبة الحديدية اعترضت القذيفة الصاروخية، وفق زعمه.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القبة الحديدية اعترضت قبل قليل قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة