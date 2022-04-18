مجلس الأمن يعقد جلسةً مغلقة لبحث تطورات الأوضاع في القدس غداً الثلاثاء

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة مغلقة للبحث في تطورات الأوضاع بالقدس المحتلة.

وتأتي هذه الجلسة بطلب من: فرنسا، وإيرلندا، والصين، والنرويج، والإمارات العربية المتحدة، بعد تجدد المواجهات في القدس وداخل المسجد الأقصى المبارك، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس" نقلا عن دبلوماسيين.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحمت يوم الجمعة الماضي المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين فيه ونكلت بهم، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، حيث تم اعتقال نحو 470 منهم، فيما أصيب أكثر من 160 آخرين.

كما تجدد العدوان "الإسرائيلي" على المسجد الأقصى أمس الأحد، حيث أصيب ما لا يقل عن 19 مواطنا بينهم نساء، واعتقل خمسة آخرون، إثر اعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة على المتواجدين في المسجد الأقصى، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري.