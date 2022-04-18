"الكابينت الاسرائيلي" يعقد جلسة لتقييم الوضع بعد اطلاق صواريخ من قطاع غزة

أفادت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الاثنين بأن "الكابينيت الإسرائيلي" سينعقد بعد قليل عبر برنامج "زووم" برئاسة نفتالي بينيت لبحث الرد على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة.

و كانت مصادر عبرية، زعمت مساء اليوم الإثنين، إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة تجاه مستوطنة كيسوفيم في منطقة غلاف غزة.

و ادعت القناة العبرية 13 نقلاً عن مراسلها العسكري ألموغ بوكير، أن حدث استثنائي في غلاف غزة وقع لأول مرة منذ بداية التصعيد الراهن اطلاق صاروخ صوب المجلس الإقليمي اشكول.

وأكد المراسل العسكري أن منظومة القبة الحديدية اعترضت القذيفة الصاروخية، وفق زعمه.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القبة الحديدية اعترضت قبل قليل قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة