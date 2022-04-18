جوارديولا يبرر الهزيمة أمام ليفربول

يعتقد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن غياب عدد من لاعبي الفريق سواء بسبب الإصابة أو ضغط المباريات، كان سببًا رئيسيًا في الهزيمة أمام ليفربول.

وودع مانشستر سيتي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور نصف النهائي، بعدما خسر أمام ليفربول، بنتيجة 3-2، مساء السبت الماضي.



وقال جوارديولا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "عندما يتاح إليك جميع اللاعبين، يكون من الأسهل التعامل مع ضغط المباريات".



وأضاف: "نحن بحاجة لعودة جميع لاعبينا لمواجهة الوضع، اللاعبون في الشوط الثاني ضد ليفربول، يمكنك القول إنهم كانوا حزينين أو متعبين، لكن كيف كان رد فعلهم؟".



وتابع: "هذا هو فريقنا لفترة طويلة، لا يهم، نحن نقاتل ونفعل ذلك، لكن الحقيقة هي أنه في آخر ثلاث مباريات نصف نهائية لكأس الاتحاد التي أمام آرسنال، تشيلسي وليفربول، كنا سيئين في الشوط الأول، لقد حدث ذلك ضد ميكيل أرتيتا، وتوماس توخيل".



وأكمل: "لا أعرف، لقد تحدثنا عن ذلك، ورغم ذلك، لم نتمكن من القيام به يوم السبت".



وأردف: "عندما يكون لدي مجالا للاختيار، أفكر دائمًا في اللاعبين الذين لا أسمح لهم باللعب، لذلك عندما تسنح لي الفرصة للقيام بذلك، أريد الدفع بهم، لأنه في النهاية من يدري هل إذا لعبت مع لاعبين آخرين، فهل تفوز؟".



وختم: "أعرف حالة جميع اللاعبين وأعرف مدى جاهزية كل من شارك في مباراة مدريد (أمام أتلتيكو)، لم أستطع فعل أي شيء آخر وكنت راضيًا، أنا أثق في اللاعبين، وفي الشوط الثاني أظهروا ذلك".