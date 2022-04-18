أجهزة السلطة تعتقل أحد كوادر الجهاد في جنين

اعتقلت مخابرات أمن السلطة المحرر محمد أبو شادوف (32 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في برقين قضاء جنين.

وكان جهاز المخابرات قد استدعى المحرر أبو شادوف قبل أن يتم اعتقاله، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الاعتقال.

والمحرر أبو شادوف هو شقيق الاستشهادي نضال أبو شادوف، وكان قد اعتقل ما يقارب الـ5 سنوات في سجون الاحتلال.

في ذات السياق، مددت محكمة الصلح في حلحول، اعتقال المحرر الأستاذ أحمد أبو فارة (38 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة صوريف قضاء الخليل، والذي تم اختطافه من قبل عناصر المخابرات فجر أمس الأحد من منزله.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات السياسية بحق أبناء شعبنا ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة، دون الكشف عن اسباب الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن سياسة الاعتقال والتنسيق الأمني.