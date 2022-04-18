وقفة تضامنية في الكويت نصرة للمسجد الأقصى والمرابطين

نظمت رابطة شباب لأجل القدس، في الكويت، اليوم الإثنين، وقفة إسناد في ساحة الإرادة (أمام مبنى مجلس الأمة)، تضامناً مع المرابطين في المسجد الأقصى، وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية بحق المصلين.

وشارك العشرات في الوقفة التضامنية، رافعين الأعلام الكويتية والفلسطينية، ورددوا هتافات متضامنة مع القدس والمقاومة الفلسطينية، "من الكويت تحية إلى القدس الأبية"، "يا مقاوم يا حبيب اضرب دمر تل أبيب".

كما رفع المشاركون، لافتات كتب عليها: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"صاحب الأرض ثابت لا ما يهاب".

وقال رئيس رابطة شباب لأجل القدس، مصعب المطوع: "نحن اليوم هنا، لنعبر عن إرادة الأمة برفض الظلم والطغيان، وهذا أقل ما نقدمه للشعب الفلسطيني".

وأضاف أنه "ليس غريبا على الشعب الكويتي أن يتضامن مع المظلومين في أنحاء العالم، وخاصة فلسطين".

وأشار إلى أن "سقف الحرية مرتفع بالكويت للتعبير عن الرأي والتضامن مع الشعوب المظلومة"، مؤكداً، "موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأنه وسام شرف على صدر كل كويتي".

وقال النائب في البرلمان الكويتي، حمد المطر: "نحن جيل تربى على نصرة القضية الفلسطينية، وإننا نرفض أصوات النشاز، التي تدعو إلى التطبيع مع هذا العدو الغاشم".

وأكد المطر لـ"قدس برس"، أن "القضية الفلسطينية حاضرة في قلوب كل الشعوب، سواء تخاذل المجتمع الدولي أو زاد عدد المتصهينين العرب"، بحسب تعبيره.

وقال النائب أسامة الشاهين: "وقفتنا هي رسالة معنوية رمزية، وهي أقل ما نقدمه تجاه إخواننا المرابطين والمقاومين في المسجد الأقصى".

وأشاد الشاهين، بالمواقف الرسمية والشعبية لبلاده، وقال: "الكويتيون يتسابقون لنصرة القضية الفلسطينية، التي تشرف من ينصرها".

ومنذ الجمعة، يسود التوتر في مدينة القدس، في ظل اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى واعتداءات واعتقالات الاحتلال للمصلين، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.