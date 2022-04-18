"انتهى" هاشتاق يغزو مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح القائد النخالة

أحدث تصريح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، في كافة مواقع التواصل الاجتماعي ضجة بعد دقائق من اطلقه التصريح، والذي جاء على خلفية الاحداث والممارسات التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه بحق المدينة المقدسة والمسجد الأقصى وباحاته.

فقد أكد القائد النخالة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن "تهديدات العدو بوقف التسهيلات عن عزة لا تستطيع ان تجعلنا نصمت عما يجري في القدس والضفة المحتلة"، " وأن ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا".

وتشهد مدينة القدس ومسجدها الأقصى وباحاته، بشكل يومي اقتحامات من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه ، فقد شنت القوات "الإسرائيلية" يوم الجمعة الماضي هجوماً على المسجد الأقصى المبارك، وثقته الكاميرات؛ أسفر عن إصابة العشرات من المصلين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، فضلاً عن اعتقال أكثر من450 مصلياً ومقدسياً.

الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي، علق عبر صحفته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، قائلاً :" كان هناك صديق لي دائما يقول (خير الكلام ما قل ودل) #انتهى.





فيما علق الشاب عمر محمد قائلاً:" أمام انتهاكات المقدسات في الأقصى والحرم الإبراهيمي وجب قول انتهى #انتهى.





أما الشاب أحمد زياد فقد غرد عبر حسابه قائلاً :" قضي الأمر...#انتهى.





بدوره، تفاعل الشاب علاء عبد الفتاح بتصريح القائد النخالة، فقد شارك عبد الفتاح عبر صفحته صورة للقائد زياد النخالة كاتب عليها #انتهى في إشارة لتصريح القائد النخالة الذي ختمه بهاشتاق #انتهى.





والشاب ياسر ممدوح لم يختلف عن غيره، فقد تفاعل عبر صفحته في موقع تويتر بتصريح القائد النخالة قائلاً:" خير الكلام ما قل و دل".



وفيما يلي نص التصريح الذي أطلقه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة كاملاً: