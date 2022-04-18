ريال مدريد يستهدف نجم تشيلسي المتألق

يستهدف ريال مدريد تدعيم صفوفه، من خلال التعاقد مع ظهير تشيلسي المتألق دفاعيا وهجوميا، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.



فقد ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الاثنين، أن النادي الملكي يرغب في التعاقد مع ظهير البلوز الأيمن، ريس جيمس (22 عامًا)، الصيف المقبل.



وتابع ريال مدريد جيمس جيدًا، خلال مواجهة تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قدم الإنجليزي مستوى مميزا، خاصة في مباراة الإياب.



وأضافت الصحيفة أن الميرينجي راقب جيمس 9 مرات، خلال هذا الموسم فقط.

ورغم حاجة الريال لبيع بعض نجوم الفريق الأول قبل إبرام التعاقدات، إلا أنه يبدو واثقًا من قدرته على ضم لاعب البلوز.



وكان الفريق الملكي قد أقصى تشيلسي من دوري الأبطال، متغلبًا عليه (5-4) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.