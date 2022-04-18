بوتين يتعهد بتوفير ما يحتاجه الفلسطينيون من القمح

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن بلاده ستوفر جميع الاحتياجات للمستوردين الفلسطينيين وغيرهم في الشرق الأوسط.

وأكد بوتين خلال حديثه مع رئيس السلطة محمود عباس، أن روسيا ستوفر جميع الاحتياجات من القمح، والمواد، والمحاصيل الروسية، وفق الاجراءات الروسية، مبينا أنه سيبذل الجهود كافة للوصول إلى حل تفاوضي للأزمة الاوكرانية.

وكان وزير الاقتصاد خالد العسيلي، قد أكد في وقت سابق، أن مخزون السلع الأساسية في فلسطين يكفي مدة بين شهرين وثلاثة أشهر، نافيا "بشدة" تقرير مؤسسة دولية أفاد بأن مخزون الطحين قد ينفد خلال ثلاثة أسابيع.

وقال العسيلي للوكالة الرسمية: "إن حصر المواد الأساسية للمخزون، تشير إلى توفر 19778 طنا من الطحين لدى التجار والمطاحن، و10655 ألف طنا من الأرز، و9050 طنا من السكر، و4563 طنا من الزيوت النباتية، و6355 طنا من البقوليات بأنواعها.

وأضاف: "أن هذه الكميات موجودة في مخازن تجار الجملة والمطاحن، وهي تكفي لفترة من 2-3 أشهر، ولا تشمل ما هو موجود على رفوف المراكز التجارية والبقالات وفي البيوت.

من جهة أخرى، قال العسيلي إن توريد المواد الأساسية، بما في ذلك القمح والطحين، لم يتوقف، وهناك كميات تدخل يوميا إلى السوق الفلسطينية.

وأشار وزير الاقتصاد إلى استثناء حصلت عليه فلسطين لاستيراد المواد الغذائية من تركيا، وموافقة من صربيا على توريد 400 ألف طن من القمح تكفي لـ8 أشهر، إضافة إلى تعهد وزيرة الاقتصاد الليتوانية، خلال زيارتها الأخيرة لفلسطين الأسبوع الماضي، "بتلبية احتياجاتنا من القمح، وغيرها من المواد الغذائية التي تنتجها ليتوانيا".