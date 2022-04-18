بيت لحم: "الجهاد" تنظم وقفة إسناد للأسير المضرب خليل عواودة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالأمس، وقفة إسناد ودعم للأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، أمام مسجد صلاح الدين، بمدينة بيت لحم، جنوب الضفة المحتلة.

وشارك في الوقفة عائلة الأسير عواودة، وشخصيات سياسية، ومجتمعية، وحقوقيين.

وتحدث المجاهد فراس حسان عن احتضان حركة الجهاد الإسلامي لعوائل الأسرى وبيوتهم الكريمة.

وأكد أن شعبنا يستلهم من الأسرى معاني القوة، الصمود والحرية، مشيداً بإرادتهم التي لا تعرف للمستحيل طريقاً.

كما تحدث المجاهد جمال حمامرة، عن مناقب المجاهد خليل عواودة، داعياً لإسناده في هذه المعركة المتواصلة.

بدوره، شدد المجاهد عمر حسان، على أن حركة الجهاد الإسلامي لن تترك أسرانا وأقصانا وحدهم، مشيراً إلى أن الأمين العام القائد زياد النخالة يمثل كل حر في الأمة بتوجهاته الكريمة.

واستعرض والد الأسير خليل، وضع نجله الصحي، داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف معه.







