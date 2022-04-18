مخابرات السلطة بالخليل تستدعي المحرر الهور

في إطار الهجمة المسعورة لأجهزة أمن السلطة تجاه أبناء شعبنا وكوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي رغم الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال خاصة في مدينة القدس، أقدم جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية على استدعاء المحرر أنس عبد المالك الهور (37 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة صوريف قضاء الخليل.

والمحرر الهور، هو أسير محرر أمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال على فترتين، كما تعرض للاعتقال والاستدعاء على يد أجهزة أمن السلطة أكثر من مرة.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تمارس أبشع الإجراءات وأقسى العقوبات بحق المعتقلين السياسيين، فيما تستمر في سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاء بحق أبناء شعبنا ومقاومتنا بالضفة المحتلة.