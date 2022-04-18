البرلمان الأردني يوافق على رفع مذكرة للمطالبة بطرد السفير "الإسرائيلي"

أعلن البرلمان الأردني، اليوم الاثنين، عن موافقة على رفع مذكرة إلى الحكومة تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى عمان، احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.

وبحسب وكالة الانباء الأردنية "بترا"، فقد وافق مجلس البرلمان الأردني على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة، تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة.

وكان وزير الخارجية الأردنية، أيمن الصفدي، قد صرح في وقت سابق، ان الحكومة ستحمل القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان لدى استدعائه الاثنين الماضي، رسالة احتجاج وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى.