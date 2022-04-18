موعد عيد الفطر 2022 في الامارات، يبحث المسلمون عادة بعد النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2022، يبدؤون بالبحث عن أول أيام عيد الفطر السعيد، حيث إنهم في الإمارات يشرعون في البحث عن موعد أيام عيد الفطر السعيد، للعام 1443 هجري، للاحتفال بقدومه مع أقاربهم وأحبابهم وأفراد أسرهم، كونها مناسبة تعد من أبرز وأهم المناسبات التي تهم المسلمين في جميع أنحاء الأرض، فهم يستعدون لاستقبال العيد بعد الانتهاء من صيام أيام شهر رمضان المبارك لنشر السعادة والمحبة بينهم وأقاربهم ومن يهتمون لأمرهم.

متى عيد الفطر 2022 في الإمارات

ولأن العيد له خصوصية مهمة دينية، فإن الناس في الإمارات العربية المتحدة يبحثون عن موعد عيد الفطر 2022 في الامارات، كما إنهم يحرصون على استقبال أول أيام العيد بالتهاني والتبريكات، وارسال التهاني لبعضهم البعض من خلال مواقع التواصل أو عبر أجهزة الموبايل، كما إنهم يتبادلون الزيارات والتهنئة، كما إنهم يحرصون على الاطلاع على موعد صلاة العيد، إضافة إلى الأجواء الجميلة التي تُسعد الأطفال من خلال توفير الألعاب لهم وخاصة الأراجيح، لهذا نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نرفق لكم موعد عيد الفطر في الإمارات، لأنهم يشرعون في البحث عن متى عيد الفطر 2022 في الإمارات.

كم يوم باقي على عيد الفطر 2022

ويشرع المسلمون في الاحتفال عبيد الفطر المبارك، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، فهم يحرصون على حياء طقوس جميلة، تبدأ من الزيارات والتهنئة، وخاصة أن الأطفال يحصلون على عيديات من أقربائهم، وذويهم، وترسم الفرحة على وجوههم، كما أن العائلات والأسر تقوم بتنظيم رحلات إلى أماكن ترفيهية، وخاصة البحر مع ارتفاع درجات الحرارة في الأردن، والمطاعم المفتوحة والمغلقة، لهذا يحرصون على السؤال عن متى عيد الفطر 1443 في الإمارات، وخاصة عند الأطفال الذين يعولون عليه لجمع الأموال مع أقاربهم وأهاليهم، ويلهون على الأراجيح ومختلف أنواع وأشكال الألعاب.

متى عيد الفطر في الإمارات

ومن ضمن ما كثر البحث عنه وسيتم البحث عنه حتى بعد 10 أيام من الآن، عن موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات العربية المتحدة، لمعرفة موعد الإفطار وإجازة العيد أيضا، إذ إنه من المقرر أن يحدد موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات بدقة بعد استطلاع هلال شهر شوال، لتبدأ بعدها مراسم الاحتفال، ومن المحتمل أن يوافق العيد يوم الأحد 1 مايو، أو الاثنين الموافق 2 مايو المقبل.