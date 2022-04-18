وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال

طالب صحفيون وإعلاميون اليوم الاثنين 18/4/2022، بضرورة العمل على الإفراج عن 16 صحفياً معتقلاً في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم، والتضامن معهم، والتوحد من أجل مواجهة الجرائم التي يتعرض لها الصحفيون.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمتها كتلة الصحفي، للتضامن مع الأسرى الذين بذلوا حريتهم فداء للوطن والحقيقة، أمام برج شوا حصري وسط غزة على شرف يوم الأسير الفلسطيني.

ودعا رئيس منتدى الإعلاميين عماد الإفرنجي خلال وقفة تضامن مع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال، الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع الجهات المهتمة أن يقفوا بجانب الصحفيين الفلسطينيين أمام الاعتداءات الإسرائيلية ‏بحقهم.

وقال:" مطلوب منا أن يكون هناك تضامن أكثر مع زملائنا الصحفيين وإنتاج مواد تدعم صمودهم في سجون الاحتلال."

بدوره، طالب صالح المصري منسق لجنة دعم الصحفيين، كل المؤسسات الدولية التي تصم آذانها عن معاناة الأسرى لاسيما الصحفيين منهم بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن ستة عشر صحفياً معتقلاً داخل سجون الاحتلال ووقف سياسة الاعتقال بحق الصحفيين الذين يعملون بكل مهنية.

كما حث على ضرورة حمل هذه الملفات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والتي تصل في بعض الأحيان لجرائم حرب كما حدث في الحروب التي شنت على غزة من خلال قصف المقرات والقتل المتعمد للطواقم الصحفية من أجل ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة .

كما دعا المصري، كل النقابات والاتحادات العربية والدولية لتعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وندعو الجسم الصحفي للتوحد من أجل الوقوف موحدين أمام هذه الجرائم التي يتعرض لها الصحفيون .

وحيا المصري، الأسرى في سجون الاحتلال البالغ عددهم 4450 أسيراً فلسطينياً داخل سجون الاحتلال، بينهم 32 أسيرة و61 طفلاً داخل أقبية التحقيق والمعتقلات، وقلب الطفل الأسير أحد مناصرة الذي كشف إرهاب الاحتلال وعنصريته تجاه أطفال فلسطين، و600 أسير مريض.

كما وجه التحية، لـ16 صحفياً أسيراً داخل السجون والمعتقلات، بنيهم الأسيرة الصحفية بشرى الطويل التي تقبع في الأسر للمرة السادسة دون تهمةٍ تذكر سوى أنها تنقل بصوتها وقلمها معاناة شعبها.

وأوضح المصري، أن تصاعد الاعتداءات على الصحفيين منذ بداية العام تؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين من أجل حجب الحقيقة ومنع التغطية ومحاربة الرواية والمحتوى الفلسطينية، حيث بلغت نحو مائة وأربعة وسبعين انتهاكاً منذ بداية العام الجاري .

ولفت إلى أن الاحتلال يستخدم كل أدوات القمع والارهاب بحق الصحفيين وليس الاعتقال فحسب، وقد رصدت لجنة دعم الصحفيين إصدار (8) أوامر تمديد اعتقال من بينهم الصحافية بشرى الطويل، كما سجلت لجنة دعم الصحفيين (7) حالات اقتحام ومداهمة لمنازل الصحفيين، مبيناً أن أخطر ما يعانيه المعتقلين هو تجديد الاعتقال الإداري لعدة مرات دون تهمة تذكر .

















