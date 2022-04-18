الأسير رائد ريان يخوض اضراباً عن الطعام منذ 12 يوما

يواصل الأسير رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس، خوض إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي، احتجاجا على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الإثنين، أن الأسير ريان والمحتجز حاليا في سجن "عوفر"، اعتقل بتاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

وأضافت أنه الى جانب الأسير ريان، يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) إضرابه لليوم الـ46 على التوالي رفضا لذات السياسة العنصرية، ويعيش أوضاعاً صحية صعبة داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة".

وشددت على ضرورة تضافر الجهود الوطنية من أجل تسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري، التي استهدفت أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف مستوياته، مؤكدة ضرورة مواصلة الضغط على الاحتلال بكل الأشكال من أجل وقفها.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته تجاه أسرانا.