هناك مشروبات صحية تنقص الوزن في شهر رمضان المبارك، هل حاولت تقليل السعرات الحرارية في رمضان ولكنك تفاجئت بأنك أما زاد وزنك أو بقي ثابتاً، قد يكون السبب سوء اختيارك للوجبات واعتمادك على المشروبات الرمضانية الغنية بالسكريات والملونات الصناعية، ولكن، ماذا لو قيل لك أن هناك طريقة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن دون الخوض في نظام غذائي مخطط بشكل معقد أو نظام تمرين.

مشروبات الديتوكس التي تساعد على التخلص من السموم هي الحل الأمثل فهي تساعد على التخلص من السموم من الجسم وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن وترطيب الجسم والتغلب على الحرارة.

إليك خمسة مشروبات للتخلص من السموم يمكنك تناولها من أجل إنقاص الوزن.

ماء التفاح للتخلص من السموم

هذا المشروب سهل التحضير. أضف بضع شرائح من التفاح إلى كوب من الماء وأضف إليه بضع قطرات من الليمون. يجب أيضًا إضافة جزء صغير من القرفة إلى هذا المشروب. يعتقد أن القرفة تساعد في تحسين التمثيل الغذائي. تأكد من إضافة القرفة باعتدال لأنها ترفع درجة حرارة الجسم ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل مرتبطة بالهضم والحرارة. المشروب لذيذ ومنعش مما اعد الجسم ويرضي براعم التذوق.

لتحضير هذا المشروب ، أضف بضع شرائح من الجريب فروت إلى كوب من الماء. وببساطة تحضير هذا المشروب ، فإن آثاره بارزة بنفس القدر. يمكنك إضافة القليل من أوراق النعناع إليها لإضافة نكهة.

ماء الليمون للتخلص من السموم

أضف بضع قطرات من الليمون إلى كوب من الماء. أضف القليل من أوراق الكزبرة واتركها لبعض الوقت. يمكنك أيضًا إضافة مكعبات الثلج إلى هذا المشروب بحيث يكون منعشًا ولذيذًا بقدر ما يفيد في إنقاص الوزن. يساعد المشروب أيضًا على الهضم ، والذي يعد بحد ذاته أحد أهم العوامل التي تساعد على تحسين التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

ماء البرتقال للتخلص من السموم

هناك طريقتان لتحضير ماء الديتوكس. يمكنك إضافة بضع شرائح من البرتقال في كوب من الماء أو يمكنك عصير برتقال ورش بعض الملح الصخري حسب الذوق. يساعد هذا المشروب على إنقاص الوزن لأن البرتقال غني بفيتامين سي الذي يساعد في تحويل الدهون إلى طاقة. فاكهة البرتقال المزيل للسموم هي عامل ترطيب رائع وتساعد على إنقاص الوزن.

ماء الخيار للتخلص من السموم

أضف بضع شرائح من الخيار إلى كوب من الماء. أضف الملح الصخري والليمون حسب الرغبة وزينيه بأوراق النعناع. هذا المشروب غني بفيتامين ب والبوتاسيوم والمغنيسيوم.