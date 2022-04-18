نشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غدا الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الاثنين 18 ابريل 2022، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.

وأشارت الهيئة إلى أن أولوية السفر، ستكون للمتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/18)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/16):

ودعت الهيئة إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت، بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما طالبت، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (2022/18) اضغط هنا.

للاطلاع على أسماء المسافرين من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/16 اضغط هنا.