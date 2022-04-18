دعاء يوم 18 رمضان- دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022 مستجاب، ولأن الأدعية محببة في كل الأوقات والأزمان، والأماكن، إلا إن المسلمين يحرصون على مضاعفة الأدعية الرمضانية والأعمال الصالحة والخيرات، في أيام الشهر الفضيل، كما أن الدعاء في شهر رمضان المبارك، يكون مستجاب بإذن الله، وخاصة في أوقات الفجر وما قبل الإفطار، وهو ما يحتم على المسلمين في جميع أنحاء الأرض، الإكثار من الدعاء في أيام وساعات الشهر الفضيل، فهو يفرج الكروب والهموم، ويزيد الرزق، ويحفظ النعم من زوال، ما إنه يحث أمنيات الداعي، فالله سبحانه وتعالى يسمع الداعي إذا دعاه.

دعاء يوم 18 رمضان 2022

ويحرص المسلمون في كل أنحاء العالم على استثمار أيام شهر رمضان المبارك، ودعاء يوم 18 رمضان- دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022 مستجاب، والقيام بالأعمال الصالحة والخيرة، وتبادل الزيارات وتفقد الفقراء والمساكين، وصلة الأرحام، لهدف نيل الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى، فهو شهر من أعظم شهور السنة، وفيه يتقرب المسلمون من الله سبحانه وتعالى، لهذا نحرص نحن فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على نشر أدعية شهر رمضان المبارك كل يوم بيومه، حتى تعم الفائدة والأجر العظيمين.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022 مستجاب

ويسعى المسلمون خلال أيام شهر رمضان الفضيل على الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله، كما لا تنسى أن تبدأ دعائك بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسبح الله وتستغفره، فهم في هذا اليوم بالذات يبحثون دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022 مستجاب، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على تحقيق أمنيات كل مسلم يقوم بالدعاء له، لكنه يحب سماع صوت عبده وهو يدعيه ويرجوه.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022

وسنرفق في هذه المقالة دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022، وسنوفره لكم في أخر فقرة من كتابة هذه المقالة، لتعم الفائدة بين المسلمين جميعا، ودعاء يوم 18 رمضان " اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ ".