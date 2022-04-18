هنية يهاتف زوجة الشهيد أبو جهاد الوزير

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انتصار الوزير "أم جهاد" في الذكرى السنوية الـ 34 لاستشهاد زوجها القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية خليل الوزير "أبو جهاد"، إثر عملية اغتيال إسرائيلية في تونس، مستحضرًا تاريخه ودوره الوطني.

وأكد رئيس الحركة أن أبناء الشعب الفلسطيني المنتفض ما زالوا يسيرون على الدرب الجهادي المقاوم ذاته الذي سار فيه أبو جهاد وغيره من القادة الفلسطينيين الذين واجهوا الاحتلال وتصدوا لمخططاته على مدار سنوات الصراع.

وأضاف أن تزامن ذكرى استشهاده مع الأحداث الجارية في الأقصى وتصدي الفلسطينيين لقطعان المستوطنين بصدورهم العارية، يؤكد أن المقاومة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات.