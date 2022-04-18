مع اقتراب ليلة القدر يبحث الصائمون المصلون عن أفضل دعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2022، حيث يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر أفضل دعاء ليلة القدر في شهر رمضان 2022، حيث ذكرت ليلة القدر في القرآن الكريم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) .

فضائل ليلة القدر وعلاماتها فضائل ليلة القدر وعلاماتها

اللهم يا حي ياقيوم ياذا الجلال والإكرام بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين الفائزين بها وممن رحمتهم وعفوت وغفرت لهم واعتقتهم من النار

وممن اسبغت عليهم رزقك وفضلك وفتحت لهم أبواب جنانك ولا تحرمنا خيرها ونورها وبركتها واجرها ووالدينا وأهلينا والمسلمين أجمعين.

ليلة القدر هي ليلة مباركة أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن الكريم من اللوح المحفوظ، وهي ليلة مباركة تتنزل فيها الملائكة ومعها الروح وهو سيدنا جبريل عليه السلام فتطوف الأرض تبحث عن المصلين والداعين والقائمين فتنزل السكينة عليهم وتحل البركة في مكانهم، والدعاء مستحب ومرغب فيه في هذه الليلة الطيبة، والعبادة في هذه الليلة تعدل عبادة اكثر من ألف شهر أي أكثر من عبادة أربعة وثمانون عام .

وقد ورد في الأثر "أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذكر رجلًا من بني إسرائيلَ لبس السلاحَ في سبيلِ اللهِ ألفَ شهرٍ ، قال : فعجب المسلمونَ من ذلك ، قال : فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ التي لبس فيها ذلك الرجلُ السلاحَ في سبيلِ اللهِ ألفَ شهرٍ" ( حديث مرسل ).

ونلتمس ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.

لماذا سميت ليلة القدر بهذا الإسم؟

سميت ليلة القدر من القدر والشرف لما لها من قدر عظيم، وشرف كبير، وفيها يقدر فيها ما يكون في هذا العام ، وهذا من حكمة الله عز وجل، وللعبادة فيها قدر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»

قصص عن ليلة القدر

من قصص عن ليلة القدر أنه يحكي أحد الأخوة انه كان في اليابان هو ومجموعة من اخوانه، وكانوا يقومون بجمع التبرعات لبناء مركز اسلامي في الجزيرة ، وبعد أن قضوا النهار في جمع التبرعات وحل الليل وكان موافق ليلة السابع من عشرين من رمضان، أحس الأخ بانشراح في صدره ورغبة في الصلاة ، فصلى هو وأصحابه ثم خطر على باله أخ له يقيم في النمسا على بعد آلاف الاميال، فدعا له ولابنائه وأهله وأمن أصحابه على ذلك ، ثم لم يمضي الا وقت يسير الا وهاتف الأخ يرن وكان الذي يهاتفه هو صاحبه المقيم في النمسا والذي دعا له منذ قليل، ليخبره أنه هو أيضاً خطر على باله فدعى له في النمسا وهو على كل هذا البعد، فسبحان من ربط هذه القلوب لتتوافق على الدعاء في نفس الوقت.

وورد عن السلف الصالح أنهم كانوا يدعون في ليلة القدر فلا ياتي رمضان القادم إلا وقد أعطاهم الله كل ما كانوا قد سألوا الله سبحانه وتعالى،ويحكي شاب انه كان وحيد والدته ليس لها في الدنيا الا هو ، ويقول أنه أصابها مرض شديد في رمضان فأسرع بها الى الطبيب الذي بعد أن قام بعمل أشعة وتحاليل أخبره ان والدته لابد من عمل جراحة فورية لها لازالة ورم من جسمها ، وبعد ازالة الورم أخبره الطبيب أن هذا الورم هو ورم خبيث للأسف وليس حميد ، فأصاب الشاب هم وغم شديد على والدته، وأخبره الطبيب أن يقوم بأخذ عينة من الورم لتحليلها، ويقول الشاب ان هذه الليلة وافقت ليلة السابع والعشرين ، فقام الشاب للصلاة واستمر في الدعاء والتضرع الى الله حتى أصابه الاغماء، واستيقظ على هاتفه يرن من معمل التحاليل أن يذهب اليه سريعاً، وبالفعل ذهب الشاب الى المعمل الذي أخبره ان الورم حميد وليس خبيث على الرغم من أن كل الشواهد وتشخيص الطبيب كلها كانت تؤكد انه ورم خبيث ، لكنه الدعاء الذي يرد القدر والله قادر على كل شيء .

فضائل ليلة القَدر

تنزل القرآن فيها، وهي المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم.

ليلة كثيرة البركة والرحمة.

هذه الليلة تقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث الليل والنهار.

إن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر.

الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة والعتق من النار.

من فضائل ليلة القَدر أنها سلام من الآفات والعقوبات.

من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم" من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه.

علامات ليلة القدر

خروج الشمس في صباحها من غير شُعاع تُشبه القمر في ليلة البدر ثبت في "صحيح مسلم" أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أخبر أنَّ مِن علاماتها: أن الشمس تطلع صبيحتَها لا شُعاع لها.

تكون السماء فيها صافية ساكنة،ليلة معدتلة غير بارد ولا حارّ، ثبت من حديث ابن عباس عند ابن خزيمة 3/ 331، ورواه الطيالسيُّ في "مسنده" 1/ 201، وسنده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليلة القدر ليلةٌ طَلْقة، لا حارَّة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراءَ ضعيفة). صحيح الجامع

ليلة مضيئة تمتاز بشدة الإضاءة والنور، ثبت عند الطَّبراني 22/ 59 بسند حسن من حديث واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: (ليلة القدر ليلة بَلْجة - مضيئة - لا حارَّة ولا باردة، لا يُرمَى فيها بِنَجم).

هل تُرى ليلة القدر؟

قد تُرى ليلة القدر لمن وفقه الله سبحانه وذلك برؤية أماراتها، وكان الصحابة يستدلون عليها بعلامات، ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها لمن قامها إيمانًا واحتسابًا، فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان – كما أمر النبي ﷺ أصحابه بذلك– طلبًا للأجر والثواب، فإذا صادف قيامه إيمانًا واحتسابًا هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها. قال ﷺ: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه.رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى خارج الصحيحين:من قامها ابتغاءها ثم وُفِّقَت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين، ويستدل بهذه العلامة، والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها، وأوتارها أحرى، وليلة سبع وعشرين آكد الأوتار في ذلك، ومن اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقراءة والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير، أدرك ليلة القدر بلا شك، وفاز بما وعد الله به من قامها إذا فعل ذلك إيمانًا.

دعاء ليلة القدر مكتوب

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

أدعية ليلة القدر

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا إِلاَّ أَنْتَ.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك أن أقول زوراً أو أغشى فجوراً أو أكون بك مغروراً.

اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللَّهُمَّ لا تسلمني إلى عدو يؤذيني، ولا إلى صديق يرديني، وارزقني رزقاً حلالاً يغنيني، ومن ماء الكوثر اسقيني.

اللَّهُمَّ يا خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد وأبصر من راقب وأسرع من حاسب وأرحم من عاقب وأحسن من خلق وأحكم من شرع وأحق من عُبد وأولى من دعي وأبر من أجاب.

اللهم نجني من النار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

اللَّهُمَّ يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين، ولا تكل من الرغبات إليه مدامع الخاشعين، اغفر لنا ذنوباً حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نوراً نهتدي به إليك.

اللَّهُمَّ إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك.

اللَّهُمَّ سبحانك، اللهم بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، فاهدني هدى المهتدين ولا تجعلني من الغافلين، واغفر لي يوم الدين، وأسألك اللهم صبراً جميلاً، وفرجاً قريباً، وقولاً صادقاً، وأجراً عظيماً.

اللَّهُمَّ ربي ما أكثر عفوك وأجل ذكرك وما أوفى عهدك وأنجز وعدك وما أشمل نفعك وأتقن صنعك وما أوسع رزقك وأعظم شكرك وما ألطف خيرك وأقوى أمرك وما أكثر فرجك وأحكم صنعك وما أجمل حكمك وأصدق قولك.

دعاء ليلة القدر مكتوب طويل

سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله "إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها"، قال: قولي “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدًا.

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد منك الجد.

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لنا فيها خير ما قسمت، واختم لنا في قضائك خير ما ختمت، واختم لنا بالسعادة فيمن ختمت.