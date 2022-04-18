مستوطنون يقتحمون أطراف حي الطيرة شمال غرب رام الله

اقتحم مستوطنون اليوم الإثنين 18 ابريل 2022، أطراف حي الطيرة، من جهة قرية عين قينيا، شمال غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا المنطقة بعدة مركبات، بداعي أداء "طقوس دينية".

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين 18/4/2022، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم، لمناسبة عيد الفصح العبري.

وأفادت مراسلتنا في القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين والمعتكفين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

وأضافت بأن عددا من قناصة شرطة الاحتلال انتشروا فوق أسطح المسجد الأقصى وفوق البنايات المجاورة له.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد لمناسبة عيد الفصح "اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر أسبوعا