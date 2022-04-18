

سعر الذهب في الاردن اليوم الاثنين 18/4/2022 ، تواصل أسعار الذهب في الأردن الاستقرار بالتزامن مع الازمة الروسية والأوكرانية التي أثرت على اسعار الذهب والعملات الرئيسية العالمية ، وتتفاوت اسعار الذهب في كافة المحال التجارية والسوق السوداء.

وجاء الذهب في الاردن اليوم الاثنين 18/4/2022

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 44.32 دينار $62.50

سعر الذهب عيار 22 40.62 دينار $57.29

اسعار الذهب عيار 21 38.78 دينار $54.69

اسعار الذهب عيار 18 33.24 دينار $46.88

سعر الذهب عيار 14 25.85 دينار $36.46

سعر الذهب عيار 12 22.16 دينار $31.25

اسعار أوقية الذهب 1,378 دينار $1,944

اسعار جنيه الذهب 310.21 دينار $437.52

اسعار كيلو الذهب 44,315 دينار $62,502

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن اليوم الاثنين 18/4/2022

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 إبريل 44.40 38.85 33.30 25.90 22.20

9 إبريل 44.41 38.86 33.30 25.90 22.20

8 إبريل 44.33 38.79 33.25 25.86 22.16

7 إبريل 44.04 38.54 33.03 25.69 22.02

6 إبريل 43.91 38.42 32.93 25.61 21.95

5 إبريل 43.82 38.34 32.86 25.56 21.91

4 إبريل 44.09 38.58 33.07 25.72 22.05

3 إبريل 43.92 38.43 32.94 25.62 21.96

2 إبريل 43.92 38.43 32.94 25.62 21.96

1 إبريل 43.86 38.38 32.90 25.59 21.93