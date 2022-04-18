الشيخ نصار: الأقصى برميل بارود سينفجر في وجه الاحتلال

أكد الشيخ المحرر نضير نصار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين 18/4/2022، أن الأقصى هو برميل البارود الذي سينفجر في وجه الاحتلال، وشعبنا وأهالي القدس يقدمون نماذج مشرفة وبطولية في الدفاع عن الأقصى وإفشال مخططات الاحتلال.

وأوضح الشيخ نصار، في مقابلة صحفية تعقيباً على الأحداث المتسارعة في فلسطين المحتلة، أن الاحتلال يريد أن يرسل رسالة استهانة بالوسطاء، بأنهم ضعفاء ولا يمثلون شيئاً ولا يملكون وسائل الضغط في تواصلهم معه.

وشدد الشيخ نصار، على أن المحتل يحاول عبثاً تركيع وإخضاع الشعب الفلسطيني، ولكنه عجز وسيبقى عاجزاً عن النيل من إرادة شعبنا وتمسكه بقضيته ومقدساته، وسيبقى يدافع عنها حتى التحرير الكامل.

وأكد، أن شعبنا الفلسطيني أخذ قراراً بمقارعة قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال مهما كانت الظروف والضغوط والتكالب عليه من هنا وهناك.

وبين أن الرهان على وحدة الشعب الفلسطيني بعد الله تقع على عاتق المقاومة في غزة والكتيبة في جنين وعلى المسلحين في الداخل المحتل وفي كل بقعة في فلسطين.

واعتبر القيادي نصار أن تأجيل القيادة الفلسطينية لاجتماعاتها، التي تعلن عنها، ثم تؤجلها، في محاولة تسويف في ظل إمعان الاحتلال في القتل والعنجهية والاستيطان والتغول بحق الشعب الفلسطيني.