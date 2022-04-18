التربية والتعليم بغزة تشرع بتطبيق اختبار الدراسة الدولية PISA

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الاثنين 18/4/2022، بتطبيق اختبار الدراسة الدولية PISA في (89) مدرسة حكومية ومشاركة (2993) طالبًا وطالبة من الصف العاشر بمحافظات قطاع غزة، حيث يجري التطبيق لمدة 4 أيام.

وتفقد فريق من الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بالوزارة مجريات التطبيق في المدارس حيث التقى الطلبة والمعلمين والمشرفين المتابعين لتطبيق الدراسة.

وأكد مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم بالوزارة أ. جمال يوسف أن الدراسة الدولية PISA تُنفّذ بشكل مميز، مبينًا أن الوزارة هيئت المدارس من حيث تجهيز المختبرات وتدريب الطواقم العاملة ونشر الإرشادات والتعليمات للطلبة وأولياء الأمور لإنجاح تنفيذ الدراسة الدولية PISA بالصورة المناسبة.

ولفت يوسف إلى أن الدراسة الدولية تُطبّق في محافظات غزة بالتزامن مع محافظات الضفة الفلسطينية، مبينًا أن هذه الدراسة تقيس قدرات الطلبة المعرفية في مهارات فهم المقروء والرياضيات والعلوم والتفكير الإبداعي.

وأوضح أن الهدف من المشاركة في هذه الدراسة الحصول على معلومات وبيانات حول واقع أداء الطلبة وكيفية وضع خطط لتطوير النظام التعليمي الفلسطيني في ضوء نتائج الدراسة.

















