موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي القادمة ضمن مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الجاري 2021- 2022، والتي من المقرر أن تُقام على معلب الإمارات معقل النادي الإنجليزي، ويلتقي الفريقان في مباراة شيقة وقوية، ينتظرها عشاق النادي الملكي والإنجليزي، وخاصة بعد أن أقصى الملكي فريق تشيلسي الإنجليزي بمباراتين ناريتين، انتهت بنتيجة 5 أهداف للميرنغي و4 للبلوز، فيما أقصى مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو ما أدى إلى لقاء الفريقين القويين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

🔝 يا لها من ريمونتادا!

📹 أفضل اللحظات، الأهداف وملخص المباراة#إشبيلية_ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 18, 2022

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي القادم

وتعد المباراة المقبلة من أهم المباريات في البطولة، لهذا يبحث محبو كرة القدم عن موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، ويحرص محبو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم على متابعة المباراة المقبلة، فهم على يقين أنهم سيشاهدون كرة قدم ممتعة، وسيقاتل أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا بشراسة لتخطي ريال مدريد والوصول إلى نهائي البطولة وحصد اللقب الأول في تاريخه، فيما سيسعى ريال مدريد الإسباني تجاوز عقبة مانشستر سيتي، والوصول إلى النهائي والفوز البطولة رقم 14 على مر تاريخه، لهذه الأسباب يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية على ارفاق موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد المقبلة بدوري أبطال أوروبا.

🤍 هلا مدريد، دائما وأبدا! 🤍 pic.twitter.com/m59FlzUWxn — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 17, 2022

ريال مدريد ومانشستر سيتي 2022

النادي الإنجليزي مانشستر سيتي تأهل للموسم الثاني توالياً وللمرة الثالثة في تاريخه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه ريال مدريد الفريق الأكثر حصداً للقب إذ حصد اللقب 13 مرة في تاريخه، ويسعى إلى تحقيق اللقب الـ 14 هذا الموسم، بينما سيحرص فريق مانشستر سيتي للفوز باللقب الأول على مر تاريخه، لهذا سيتكون مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي 2022، ممتعة لكل المشاهدين.

عندما تعرف أن مانشستر سيتي سيعود للعب في الدوري الممتاز مساء الأربعاء 💪💙



🔷 #السيتي pic.twitter.com/FR4cMulzGF — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 17, 2022

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر وفق ما صدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستلعب مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري بملعب الاتحاد في مدينة مانشستر سيتي "معلب الاتحاد"، بينما تقام مباراة الإياب في ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم الأربعاء 4 مايو القادم.