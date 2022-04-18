بالفيديو شاهد| مرابطة مقدسية لجنود الاحتلال: "مش مطولين أنتم إلى زوال وعد "

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:36 م
18 ابريل 2022
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شاهد| مرابطة مقدسية لجنود الاحتلال: "مش مطولين أنتم إلى زوال وعد "

 

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