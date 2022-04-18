أسعار العملات الرقمية: هبوط البيتكوين إلى 40 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 18/4/2022، انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.88 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.03% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.81%، ما يعادل انخفاض قدره 0.05% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.29% لتسجل نحو 40,335 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.08% لتسجل نحو 3,042 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.18% لتسجل نحو 414 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.00% لتسجل نحو 0.7804 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.56% لتسجل نحو 102 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 1.19% لتسجل نحو 0.9476 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.95% لتسجل نحو 81 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 0.55% لتسجل نحو 77 دولار.