شاهد| إعلان الحلقة 17 برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس تكلفة العلاج

يتشوق المشاهدون لمشاهدة إعلان الحلقة 17 برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس تكلفة العلاج، حيث ينتظر عشاق متابعة الشاشة الصغيرة والبرامج الدينية عن موعد عرض برنامج " قلبي اطمأن" 2022 والقنوات الناقلة، من تقديم المذيع غيث، حيث يعد برنامج "قلبي اطمأن" من أشهر وأهم البرامج الإنسانية في العالم العربي الذي ينتظره المتابعون بشغف، حيث أن تزيد متابعة البرامج الدينية في شهر رمضان، وتحرص أغلب القنوات على تقديم وجبة إيمانية لجمهورها في رمضان، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، موعد عرض برنامج " قلبي اطمأن" 2022 والقنوات الناقلة وإعلان الحلقة 17 برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس تكلفة العلاج.

ويبحث المشاهد، بشكل مكثف، عن قائمة ومواعيد البرامج الدينية رمضان 2022، وتشير التوقعات إلى تقديم باقة مختارة من البرامج الدينية، التي تتحدث عن عظمة الدين الإسلامي، وفضل صيام شهر رمضان، وتناول قصص مؤثرة، تحمل الحكمة و الموعظة.

إعلان الحلقة 17 برنامج قلبي اطمأن الموسم الخامس تكلفة العلاج

وسيُعرض على قناتَي أبوظبي، ونور دبي، كذلك سوف يُعرض على منصة شاهد دون فواصل دعائية، وقد بدأ إنتاج هذا البرنامج منذ عام 2018 واستمر حتى الآن، ويقوم فيه المذيع غيث بتقديم مساعدات إنسانية للفقراء في العديد من البلدان العربية.

ونظرا لتحقيق البرنامج نجاحا كبيرا في مواسمه السابقة، لذا يتابعه الجمهور العربي في رمضان 2022، ويبحث بشكل مكثف عن مواعيد عرضه، والقنوات الناقلة.

وتعتمد فكرة برنامج "قلبي اطمأن" على تجول الإعلامي غيث في شوارع الدول العربية، للبحث عن حالات إنسانية تعاني من ظروف صعبة، وتقديم المساعدة لهذه الحالات بمبالغ مالية أو مساعدات أخرى.

مواعيد برنامج قلبي اطمأن 2022 على قناة أبو ظبي

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، يزداد البحث عن مواعيد عرض البرنامج الإنساني "قلبي اطمأن" وكذلك تردد القناة الناقلة، وسيتم عرض البرنامج على قنوات أبو ظبي الإماراتية في رمضان 2022، في تمام الساعة الخامسة والربع، ومن المتوقع أن يحقق هذا العمل نسبة مشاهدة عالية، وأن تنتشر أجزاء من حلقاته المؤثرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد برنامج قلبي اطمأن بتوقيت مصر

يعرض برنامج غيث قلبي اطمأن في رمضان 2022 في تمام الرابعة والربع بتوقيت مصر، وفي تمام الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

قلبي اطمان، برنامج خيري تم عرضه لأول مرة في 18 مايو 2018، ويلتقي مقدم البرنامج غيث بحالات اجتماعية واقعية في العديد من البلدان العربية، ويقدم لها المساعدة كي تنهض وتواصل مشوار الحياة.

ويعرض برنامج غيث قلبي اطمأن على قناة "أبو ظبي، وإم بي سي".