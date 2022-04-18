ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً عالمياً ، اليوم الاثنين 18/4/2022، محققة أفضل مستوى لها منذ منتصف الشهر الماضي بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن.

وقالت صحيفة "الوئام" إن أسعار الذهب صعدت خلال المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1984.2 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى له منذ شهر.

وأضافت الصحيفة أن العقود الأمريكية الآجلة للذهب صعدت كذلك بنسبة 0.8 % إلى 1990.2 دولار، وجاء هذا الارتفاع بعد تحقيقه ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، فيما قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوياتها منذ 2018.

وطال ارتفاع الأسعار كذلك الفضة حيث ارتفعت أسعارها في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 25.8 دولار للأونصة كما صعد سعر البلاتين 0.8 % إلى 997.5 دولار وزاد سعر البلاديوم 1.1 % إلى 2393.67 دولارا.