الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في طوباس

اعتقلت قوات صهيونية خاصة فجر اليوم الاثنين 18/4/2022، المحرر ناصر يوسف بني مطر، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي أثناء اقتحام بيته، في بلدة طمون قضاء طوباس المحتلة.

واقتحمت القوات الخاصة البيت وخلع الباب الرئيسي قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمحرر بني مطر، متزوج، وكان قد أمضى ما يقارب ست سنوات ونصف في سجون الاحتلال على أربع فترات.

يذكر أن قوات الاحتلال تصعّد من جرائمها واعتداءاتها بحق أبناء شعبنا، واستهداف المقاومين بالقتل والاعتقال في ظل الاقتحام الذي يتعرض له المسجد الأقصى من قطعان المستوطنين.