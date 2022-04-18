"3" أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الاثنين 18/4/2022 ، "3" أسرى في سجون الاحتلال أعواماً جديدة .

وعرف من بين الأسرى الذين دخلوا أعوماً جديدة "

الأسير جمال محمد مسلم أبو هداف (43 عامًا)، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/04/2004م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

الأسير خالد محمد عوض حمدان (41 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الخامس عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/04/2004م.

الأسير محتسب مصطفى حمدان حمايل (34 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/04/2004م، وهو محكوم بالسجن 16 عامًا.