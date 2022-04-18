صحفيون صهاينة ينتقدون قلة أعداد المستوطنين في حائط البراق

وجه صحفي "إسرائيلي" اليوم الاثنين 18/4/2022، انتقادات لاذعة لحكومة نفتالي بينت "الإسرائيلية" بسبب مايجري في المسجد الأقصى.

وقال يائير ليفي مُراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت": لا بد من قول الحقيقة: يكاد يكون حائط البراق فارغًا مع وجود عدد قليل من المشاركين في "بركة الكهنة"، مقارنة بالمعتاد كل عام حيث يشارك عشرات الآلاف.

وأضاف ليفي :"بينيت وشاكيد أورباخ نجحوا في إعادة الخوف إلى "إسرائيل" عامة والقدس بشكل خاص وسمحوا "للمقاومة" بأن ترفع رأسها.

جدير بالذكر، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، لكنهم واجهوا تصدياً كبيراً من قبل المرابطين والمصلين مما اضطرهم للانسحاب من الأقصى.