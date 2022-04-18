20 ألف مستوطن يتحضرون لاقتحام منطقة"القبيبات" ببرقة في خطوة خطيرة ودعوات لإفشالها



أكد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في الضفة المحتلة اليوم الاثنين 18/4/ 2022 أن 20 ألف مستوطن يخططون غداً لاقتحام منطقة جبل القبيبات شمال قرية بُرْقَة شمال الضفة.

وقال دغلس خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" إن هذا التجمع أو المسيرة ستكون الأكبر والأخطر في تلك المنطقة ، وسط دعوات للمواطنين للتواجد غداً في تلك المنطقة لإفشال تجمع المستوطنين .

وقال دغلس: "إن الاحتلال سيحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية، وخاصة أن الاحتلال يتحضر للمسيرة وقام بإغلاق الحاجز بين نابلس جنين من الليلة الماضية ، داعياً إلى مزيد من الوعي من وخاصة أن هناك مخططات كبيرة ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي .

واعتبر دغلس أن كل ما يجري من اعتداءات من المستوطنين يتم بدعم حكومي "إسرائيلي" ، وكله على حساب الدم الفلسطيني والعالم صامت ولا يوجد أي تحرك.