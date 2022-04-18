الرئيس الإيراني: سنردّ على أي تحرك "اسرائيلي" مباغت في عمقه

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، خلال استعراض عسكري لقوات الجيش الإيراني بمناسبة يوم الجيش الوطني، أن القوات المسلحة الإيرانية "أعادت بناء نفسها" بعد الحرب مع العراق، و"اليوم صناعاتنا العسكرية في أفضل ظروفها".

وأضاف رئيسي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني، أن "رسالتنا للكيان الصهيوني أنه إذا ما كنتم تسعون للتطبيع مع دول المنطقة، فأدنى تحرك منكم لن يخفى عن أعين قواتنا الأمنية والمسلحة".

وحذر إسرائيل من "أي تحرك" ضد إيران، مهدداً بأن القوات المسلحة الإيرانية ستردّ "في عمقها"، قائلاً: "لن تهدأوا في ظل قوة قواتنا المسلحة".

وأشار الرئيس الإيراني إلى سياسة الضغوط القصوى الأميركية ضد بلاده، لافتاً إلى أن "أميركا أعلنت أنها نالت هزيمة نكراء في العقوبات والضغط الأقصى، وهذا مصير كلّ من يتحرك ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب قوله.