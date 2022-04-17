سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده في مصر بيع وشراء اليوم الاثنين 18-4-2022 على اليوم السابع الآن

يبحث المواطنين عن سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 18-4-2022 على موقع اليوم السابع عبر محركات البحث على محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على أسعار الذهب الذي تختلف بين الحين والأخر لا سيما مع اندلاع الحرب الروسية الخاصة في أوكرانيا ومدى تداعياتها على اقتصاد العالم ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم تفاصيل ذلك السؤال لجميع عيارته ابرزها عيار 21 ، ونشير إلى اسعار الذهب حافظت على استقرارها خلال الأيام الماضية القليلة ، ليستمر هذا الاستقرار لنحو يومين وأكثر عالميا ومحليا ، بينما تخلل الاستقرار محليًا ارتفاع في سعر الذهب لمرة واحدة بقيمة 3 جنيهات في ختام تعاملات اسواق الصاغة في مصر السبت ، وندعوكم إلى مواصلة قراءة هذه المقالة حتى النهاية من أجل التعرف أسعار الذهب في مصر اليوم .

بكم سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

وجاء سعر متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 1,159 إلى 1,166

عيار 22 1,062 إلى 1,069

عيار 21 1,014 إلى 1,020

عيار 18 869 إلى 874

عيار 14 676 إلى 680

عيار 12 579 إلى 583

الاونصة 36,040 إلى 36,254

الجنيه الذهب 8,112 إلى 8,160

الكيلو 1,158,857 إلى 1,165,714

سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 2022

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,171 جنيه $63.51

سعر الذهب عيار 22 1,074 جنيه $58.22

اسعار الذهب عيار 21 1,025 جنيه $55.57

اسعار الذهب عيار 18 878.51 جنيه $47.63

سعر الذهب عيار 14 683.28 جنيه $37.05

سعر الذهب عيار 12 585.66 جنيه $31.76

سعر الذهب عيار 9 439.25 جنيه $23.82

اسعار أوقية الذهب 36,428 جنيه $1,975

اسعار جنيه الذهب 8,199 جنيه $444.59

اسعار كيلو الذهب 1,171,324 جنيه $63,511

سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

أسعار الذهب في مصر اليوم للبيع والشراء

وفي النهاية وضعنا لكم متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصري وهو التالي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 إبريل 1,171 1,024 878.13 682.98 585.41

15 إبريل 1,171 1,024 877.95 682.84 585.29

14 إبريل 1,167 1,021 875.49 680.93 583.65

13 إبريل 1,171 1,025 878.37 683.17 585.57

12 إبريل 1,170 1,024 877.43 682.44 584.94

11 إبريل 1,159 1,014 869.33 676.14 579.54

10 إبريل 1,144 1,001 857.73 667.12 571.81

9 إبريل 1,149 1,005 861.52 670.06 574.34

8 إبريل 1,149 1,005 861.69 670.19 574.45

7 إبريل 1,139 996.76 854.36 664.50 569.56 .. وفي نهاية المقالة حول سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده في مصر اليوم الاثنين الموافق 18-4-2022 على موقع اليوم السابع نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .