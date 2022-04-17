استقرار سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 18 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بشكل مستمر أسعار الدولار في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال يقدم لكم أسعار الدولار في لبنان، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين ومن التجار وغيرهم.

استقرار سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 18 أبريل 2022

سعر الدولار في لبنان اليوم

استقر سعر الدولار في لبنان، اليوم الإثنين 18 أبريل/نيسان 2022، خلال التعاملات الصباحية في السوق غير الرسمية (السوداء).

استقرار سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 18 أبريل 2022

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في وقت سابق، إن لبنان يأمل من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من الصندوق ومؤسسات دولية أخرى.

استقرار سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 18 أبريل 2022

سعر الدولار اليوم في لبنان

واستقر سعر الدولار بالسوق السوداء في لبنان اليوم ليتراوح بين 24900 و 24950 ليرة لكل دولار وهو السعر ذاته خلال تعاملات أمس.

وكان قال الثلاثاء الماضي، وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لرويترز إن الحكومة اللبنانية وافقت على صرف 15 مليون دولار كحل مؤقت لأزمة النقص المتزايد في الخبز بالبلاد.