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تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 18 أبريل 2022

أسعار الدولار في سوريا اليوم

تراجع سعر الدولار في سوريا خلال مستهل تعاملات، اليوم الإثنين 18 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 18 أبريل 2022

سعر الدولار في سوريا اليوم

وتراجع سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال التعاملات الصباحية ليسجل مستوى 3910 ليرات للشراء، و3945 ليرة للبيع، مقابل 3920 ليرة للشراء، و3955 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

أما في مدينة حلب فقد سجل سعر صرف الدولار 3905 ليرات للشراء، و3940 ليرة للبيع.

وبالنسبة إلى إدلب، فقد استقر سعر صرف الدولار أيضًا عند 3875 ليرة للشراء، و3915 ليرة للبيع.

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 18 أبريل 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وبلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 4224 ليرة للشراء و4267 ليرة للبيع.

وبقى سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 5097 ليرة للشراء، و5153 ليرة للبيع.

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 18 أبريل 2022

سعر الريال السعودي

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال تعاملات الأحد لدى السوق السوداء، عند مستوى 1040 ليرة للشراء، و1052 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين في سوريا، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 1062 ليرة للشراء، و1074 ليرة للبيع، مقابل 1064 ليرة للشراء، و1077 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 18 أبريل 2022

سعر الدينار الكويتي

وهبط سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، ليبلغ مستوى 12793 ليرة للشراء، و12932 ليرة للبيع، مقابل 12848 ليرة للشراء، و12988 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.