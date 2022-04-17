الجهاد الإسلامي وسرايا القدس تنظمان وقفة تضامنية مع الأسرى في خانيونس

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اقليم خانيونس وجناحها العسكري سرايا القدس - وحدة التعبئة، مساء اليوم الأحد، وقفة اسناد ودعم للأسرى الأبطال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

بحضور عدد من قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس وفصائل العمل الوطني والإسلامي في المحافظة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ درويش الغرابلي: "إن الأسرى لن يخرجوا إلّا بقوة السلاح؛ فما أُخذ بالقوة لا يستردّ إلّا بالقوة".

وجهه القيادي الغرابلي، تحذيراته للاحتلال: "ستندمون على ما تقترفونه بحق الأسرى والمسرى؛ ولن نتوانى للحظة للعمل على الإفراج عن الأسرى؛ هذا عهد شعبنا ومقاومته".

وفي رسالة إلى المرابطين بالقدس، قال القيادي بالجهاد: "أثبتوا فإن النصر صبر ساعة ونحن معكم بالدعاء ومعكم بالكلمة ومعكم بإذن الله بالصاروخ والإنفجار وستكون غزة أشارة القائد زياد النخالة".

وأكد القيادي درويش الغرابلي، أن سيف القدس لم يغمد والمعركة آتية ونحن على مقربة من جعل هذا العدو يدخل الملاجئ مجددًا، إذا ما استمر في عدوانه بحق المقدسات وأبناء شعبنا الصامد المرابط.









