ما حقيقة وجود خلاف بين مدرب بايرن ميونخ وليفاندوفسكي؟

تحدث مدرب بايرن ميونخ الألماني، جوليان ناجلسمان، اليوم الاحد، بخصوص المعلومات التي وردت عن وجود مشاكل شخصية بينه وبين نجم الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

يُشار إلى أن هناك نقاشا يدور في بايرن منذ أسابيع حول مستقبل اللاعب البولندي، بسبب قرب انتهاء عقده مع النادي البافاري في 2023.

وقال ناجلسمان :" أن العلاقة مع ليفاندوفسكي جيدة جداً جداً".

وأضاف ناجلسمان: "نحن على اتصال وثيق ومباشر للغاية، وهو كبير سنا بما يكفي، وكذلك أنا، بحيث يمكننا معالجة الأمور بشكل مباشر لو كان الحال كذلك".

وتابع قائلاً :" تحدثت مؤخرا مع ليفاندوفسكي عن هذه الشائعات، وقد نفاها على الفور، وكان قد قال في مقابلة في بولندا إن المساحة المتاحة له في الأمام قليلة للغاية ومن ثم فإنه من الصعب تسجيل الكثير من الأهداف، وإنه غير راض لهذا السبب".

وأردف ناجلسمان نقلا عن ليفاندوفسكي قوله: "إنه ليس لهذا الأمر علاقة بالتدريب ولا بالمدرب".

وأشار إلى أنه لا يشعر أن ليفاندوفسكي لديه مشكلة معه والعكس صحيح كذلك.