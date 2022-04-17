القيادي نخلة: الأسرى عنوان للمقاومة والتضامن معهم مسؤولية جماعية

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، سعيد نخلة، اليوم الاحد، إنه في يوم الأسير الفلسطيني، وفي ظلال شهر رمضان المبارك، نتوجه بالتحية لأسرانا الأحرار في معركتهم اليومية ضد السجان "الاسرائيلي".

وأضاف القيادي نخلة في مقابلة خاصة، أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات حقيقية بشكل يومي، والإهمال الطبي وعدم توفير العلاج المناسب للأسرى المرضى، ومنعهم من حقوق الزيارة.

وطالب نخلة بضرورة التضامن المستمر مع قضية الأسرى، ودعمهم ومساندتهم، داعياً كل المؤسسات والجهات الحقوقية والقانونية والرسمية بالوقوف عند مسؤولياتهم أمام الأسرى وتحقيق مطالبهم المشروعة.

وأكد نخلة أن الأسرى هم عنوان النضال والمقاومة، وهم الشعلة المستمرة في التضحية والعطاء، مشيراً إلى أنه رغم معاناتهم اليومية وبطش السجان وصلفه، إلا أنهم مستمرون بكل اقتدار من أجل تحقيق حريتهم وكرامتهم.