مخابرات السلطة بالخليل تستدعي المحرر الحيح

أقدم جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، اليوم الاحد، على استدعاء المحرر شاهر جميل الحيح (38 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة صوريف قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي في إطار الهجمة المسعورة لأجهزة أمن السلطة تجاه أبناء شعبنا وكوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي رغم الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال خاصة في مدينة القدس.

والمحرر الحيح، هو أسير محرر أمضى قرابة الـ13 عاماً في سجون الاحتلال، كان أغلبها في الاعتقال الإداري، وكان قد خاض معركة الإضراب عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري.

واعتقل المحرر الحيح للاعتقال لدى جهاز الأمن الوقائي، وتعرض لاعتداء وحشي وتحقيق قاس من جلادي أمن السلطة، كما تلاحقه مخابرات السلطة فيما يرفض الاستجابة لاستدعاءاتهم.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تمارس أبشع الإجراءات وأقسى العقوبات بحق المعتقلين السياسيين، فيما تستمر في سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاء بحق أبناء شعبنا ومقاومتنا بالضفة المحتلة.