دعاء لجلب الرزق في ليلة القدر في 27 رمضان 2022 .. ادعية ليلة القدر

دعاء لجلب الرزق في ليلة القدر في 27 من شهر رمضان 2022 ، وفي هذا التوقيت يبحث الملايين من الصائمون في العالم عن أدعية ليلة القدر عبر محركات جوجل الشهير والمنصات الرقمية ابرزها منصة يوتيوب ، وقد أظهرت بيانات جوجل تلك العمليات التي لم تتوقف بعد ، وقد استجاب فريق فلسطين اليوم إلى تلك النداءات التي يحرص فيها كل مسلم إلى التعرف ، إلى جانب ذلك وضعنا بين ايديكم توقيت ليلة القدر وسور القرآن المحبب قراءتها .

وفي هذه المقالة وضعنا لكم دعاء لجلب الرزق في ليلة القدر في 27 من شهر رمضان 2022 بسبب حرص المواطنين إلى التعرف عليه ، وفي الفقرة الثانية نشير إلى أن وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحين بترديد هذه الادعية، بوابتنا للخير الجزيل والفرج الواسع والفضل العظيم ومغفرة الذنوب وستر العيوب وسعة الرزق وتحقيق الأمنيات ، وفيما يلي تفاصيل دعاء الرزق .

دعاء لجلب الرزق في ليلة القدر

وفي أولى فقراتنا فقد استطاع فريق الموقع في وضع حديث دعاء لجلب الرزق في لية القدر ، وجاء على النحو التالي: فقد حدّثنا عبد الله، حدّثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: أتى عليا رضي الله عنه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي عجزت عن مكاتبتي فأعنّي، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلّمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك ؟ قلت: بلى، قال: قل: " اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك " مسند أحمد بن حنبل - مُسْنَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ - مُسْنَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ - وَمِنْ مُسْنَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وفيما يلي ادعية ليلة القدر .

فضل ليلة القدر

وبيّنت دار الإفتاء، فضائل سور القرآن في ليلة القدر، من أجل العتق من النار وقبول عبادتها، وفي ليلة القدر يغفر الله عز وجل جميع مؤديي ليلة القدر، لما لها من أهمية في السماء، وبالذات في شهر نزل فيه القرآن الكريم.

وتتنزل الملائكة من السماء إلى الأرض وتسلم على المؤمنين الصائمين في ليلة القدر، وتستغفر لهم وتدعو لهم بالرحمة، وليلة القدر فضائل كثيرة كما ذكرها الله عزو جل في سورة القدر، فقال الله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.





السور المحبب قراءتها في ليلة القدر

ونشير إلى حضراتكم في هذه المقالة ، إلا أنه لا يوجد أي دليل أو سند من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما يشير إلى أنه يجب قراءة سورة معينة في هذه الليلة المباركة .

آيات عن ليلة القدر

﴿1﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

﴿2﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

﴿3﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

﴿4﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

﴿5﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

دعاء ليلة القدر

أدعية في ليلة القدر

أولاً : اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ.

ثانيًا: دعاء ليلة القدر مكتوب : اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

وقت بدأ ليلة القدر :

وقال علماء الشريعة :"إن عبادة ليلة القدر تبدأ بعد صلاة المغرب حتى طلوع الفجر، والصلاة فيها بصلاة ألف شهر، وكذلك الصدقة" ...عرض المزيد