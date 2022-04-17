جيش الاحتلال يأمر بهدم منزل الشهيد ضياء حمارشة بجنين

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن المسؤول في المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال الإسرائيلي يهودا فوكس أمر بهدم المنزل الذي كان يسكن فيه ضياء حمارشة في قرية يعبد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن أمر الهدم جاء لتنفيذ الشهيد حمارشة عملية إطلاق نار في 29 مارس في بني براك راح ضحيتها خمسة قتلى من المستوطنين.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال سلمت، الاحد الماضي، عائلة الشهيد ضياء حمارشة قراراً بهدم منزله في جنين.

ونفذ الشهيد ضياء حمارشة عملية إطلاق نار فدائية في منطقة "بني براك" بمدينة "تل ابيب" المحتلة، أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل ان يطلق عليه شرطي النار.