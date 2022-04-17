طقس فلسطين: ارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من غد الاثنين

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأحد، بأن جميع المناطق الفلسطينية مقبلة على مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة بدءًا من يوم غد الاثنين.

وقال العلامي، في بوست على صفحته على الفيس بوك: إن "طقس غدًا يكون حاراً بشكلٍ لافت مع رياح نَشطة وغُبار، بينما يشهد الثلاثاء انخفاضاً واضحاً على الحرارة ثم يشهد الأربعاء انخفاضاً إضافياً".

من جهته، توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني وكتلة هوائية حارة وجافة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الجو يكون حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد أن يكون الجو هذه الليلة، غائماً جزئياً ودافئاً في مختلف المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.