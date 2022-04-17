يلا كورة.. بث مباشر ريال مدريد واشبيلية على يلا شوت الآن HD اليوم الاحد 17-4-2022 || مشاهدة ريال مدريد مباشر بدون تقطيع لايف live

بث مباشر ريال مدريد واشبيلية على يلا شوت الآن اليوم الاحد الموافق 17-4-2022 ، ويستعد الملايين من عشاق كرة القدم في مختلف انحاء دول العالم لا سيما في الوطن العربي في متابعة ريال مدريد ضد اشبيليه بث مباشر على يلا كورة وتأتي هذه المنافسة الشرسة ضمن منافسة الجولة 32 في الدوري الاسباني الليجا ، وقبل هذه المواجهة النارية فإن الريال يحتل المركز الأول في تريتب جدول الدوري الاسباني بـرصيد 72 بواقع 31 مباراة واشبيلية في المركز الثالث برصيد 60 نقطة ويسعي فريق ريال إلي الاستعداد بشكل جيد لمواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي بعد أيام قليلة وذلك عن طريق تحقيق سلسلة من الانتصارات في بطولة الدوري الاسباني لذا يطمح كلاهما في هذه الليلة التي سيجتمعان على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، ونشير إلى أنه في مباراة الذهاب بين الفريقين الاسبانيين العريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد ، ونستكمل معكم باقي المقالة .

فريق فلسطين اليوم وضع لكم رابط مشاهدة بث مباشر ريال مدريد واشبيلية على يلا شوت ، حيث تتواصل عمليات البحث من قبل المتابعين وتتجاوز اعدادهم الملايين على محركات البحث لا سيما على تويتر من أجل مشاهدة المباراة النارية ، ونبدأ معكم في اول فقرات هذه السطور مع موعد انطلاق مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية ثم ننتقل إليكم التشكيلة المتوقعة وننتهي مع تردد القناة الناقلة التي ستنقل المباراة بجودة عالية اي بتقنية hd وهو الآتي:

بث مباشر ريال مدريد واشبيلية على يلا شوت

ومن المقرر ان تنطلق مباراة ريال مدريد امام اشبيليه على يلا شوت مساء اليوم الاحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو فيما سيعلق على المباراة المعلق الرياضي عصام الشوالي ، مشاهدة المباراة هنــــا وفيما يلي تكملة لاوقات العرض في العديد من الدول العربية وهي :

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

معلومة بسيطه



تشيلسي في اسوء مواسمه وصل



1- وصل الى نهائي كأس الرابطه وخسر بالبلنتيات



2- المركز الثالث في الدوري وعن بعد خمس نقاط عن المركز الرابع وبقي له مباراتين



3- وصل الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا وخسر من ريال مدريد وبالتحكيم



4- وصل الى نهائي كأس الإتحاد #تشيلسي — chelsea (@Rakan_A_O) April 17, 2022

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:00 مساءاً بتوقيت قطر.

7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

بث مباشر ريال مدريد الان يلا كورة

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التشكيلة المتوقعة ريال مدريد التي سيواجه بها النادي نظير اشبيلية وهي تضم التشكيلة اللاعبين التالي: تيبو كورتوا، ناتشو - ألابا - ميليتاو – كارفخال، كروس - كامافينجا - مودريتش – فالفيردي، فينيسيوس – بنزيما، وفيما يلي تشكيلة اشبيلية .

مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر لايف live

وبالإضافة إلى التشكيلة أعلاه فقد وضعنا لكم التشكيلة المتوقعة لفريق اشبيلية امام ريال مدريد وتضم اللاعبين وهم: المدرب: جولين لوبيتيغي. وفي حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: خيسوس نافاس، جولز كوندي، دييغو كارلوس، ماركوس آكونيا. وفي خط الوسط: خوان خوردان، نيمانيا غوديلي، خيسوس كورونا، إيفان راكيتيتش، لوكاس أوكامبوس. وفي خط الهجوم: يوسف النصيري، فيما يلي تردد القناة الناقلة.

مباراة ريال مدريد اليوم مباشر HD بدون تقطيع

سوف تذاع مباراة ريال مدريد اليوم مباشر على قناة beIN Sports 1 HD Premium وهو على النحو التالي: على القمر الصناعي سهيل سات ; التردد (ميجا هرتز), 11566 – 11642 ; معدّل استقطاب الموجة, أفقي ; معدّل الترميز, 27500 ; معدّل تصحيح الخطأ, 2/3 . وفي نهاية المقالة حول مباراة بث مباشر ريال مدريد واشبيلية الآن اليوم على يلا شوت نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم في اجمل وامتع الاوقات الكاملة في مشاهدة الفائز