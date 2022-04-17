أطعمة ومشروبات تساعد في التغلب على الجوع والعطش في رمضان

يشعر الكثير من الأشخاص بالإحساس بالعطش والجوع الشديد، في ظل ساعات الصيام الطويلة، والتي قد تصل لأكثر من 16 ساعة يومياً.

كما أن هناك العديد من الممارسات والعادات الغذائية الخاطئة التي قد تؤدي للشعور بالعطش والجوع.

وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات، التي تساعد على التغلب على هذا الشعور بمنتهى السهولة،وهي كما يلي:

1- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي يساعدك في عدم الشعور بالجوع لفترة أطول، وتتمثل هذه الأطعمة الغنية بالبروتين في اللحوم الحمراء الخالية من الدهون ومنتجات الصويا والفاصوليا والبازلاء بالإضافة إلى البيض والزبادي اليوناني واللذين يمكن تناولهما على السحور.

2- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والحمص والعدس في السحور من الطرق المثلى للتغلب على الجوع في نهار رمضان، حيث تزيد الشعور بالامتلاء بنسبة 31%، كما أن تناول الحبوب الكاملة الغنية بالألياف يمكن أن يقلل أيضاً من الشعور بالجوع.

3- شرب الماء أو الحساء قبل كل وجبة

أوضحت عدة دراسات أن شرب كوب من الماء أو صحن من الحساء قبل الأكل يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لوقت أطول.

4- ابدأ بالسلطة قبل تناول الطعام

أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون صحنا كبيرا من السلطة قبل الوجبة الرئيسية يتحصلون على سعرات حرارية أقل بنسبة 12% عن نظرائهم الذين يتناولون كمية أقل من السلطة.

وتضفي مكونات صحن السلطة كالخس والجزر والطماطم والخيار والكرفس شعوراً بالشبع بالإضافة إلى احتوائها على كمية كبيرة من الماء اللازم للجسم.

5- الدهون الصحية

تساعد الدهون الصحية المتوفرة في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور في إضفاء الشعور بالشبع لوقت أطول، وذلك بفضل تحفيزها للخلايا الدهنية على إفراز هرمون الليبتين الذي يقلل الشهية.

6- القهوة منزوعة الكافيين

يؤكد العلماء أن تناول القهوة منزوعة الكافيين يزيد من إفراز هرمون الببتيد المسؤول عن الشعور بالشبع.

7- الشوكولاتة الداكنة

أظهرت دراسة بحثية أن تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في تقليل الشهية وذلك بسبب توفر نوع من الأحماض الدهنية فيها وهو يبطئ عملية الهضم، مما يزيد من الشعور بالامتلاء.

8- تناول وجبة خفيفة بين الإفطار والسحور

يساعد تناول وجبات خفيفة صحية مثل الجزر وزبدة التفاح والفول السوداني ورقائق التورتيلا المخبوزة، في الفترة ما بين الإفطار والسحور على الشعور بالامتلاء بشكل أفضل.

9- الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على العديد من الفوائد الصحية، وعلى رأسها أنه مثبط للشهية.

10- تناول الطعام ببطء

برأي الأطباء وخبراء التغذية، يجب ألا يستغرق تناولك لأي وجبة، مدة تقل عن 20 دقيقة حتى يتلقى عقلك رسالة مفادها أن معدتك امتلأت بالفعل، لذا ينصح بتناول الطعام ببطء من أجل أن يظل شعورك بالامتلاء مدة أطول.

11 - البعد عن التوتر والإجهاد

يتسبب الإجهاد الزائد في رفع معدلات هرمون الكورتيزول، والذي يقال إنه المسؤول عن الرغبة الشديدة في تناول الطعام.