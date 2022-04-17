القائمة الموحدة تقرر تعليق عضويتها في الإئتلاف و"الكنيست"

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، بأن القائمة الموحدة قررت تجميد عضويتها في الائتلاف الحكومي و"الكنيست"، بسبب الاغتداءات "الإسرائيلية" على المسجد الأقصى.

وأوضحت الوسائل، أن قرار القائمة الموحدة منسق مع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد.

وفي ذات الإطار، قرر مجلس شورى الحركة الإسلامية، مساء اليوم، تعليق عضوية القائمة العربية الموحدة في الكنيست والائتلاف الحكومي.

كما دعا المجلس بقية الأحزاب العربية لاتخاذ خطوة مشابهة حتى التوصل لحل نهائي بشأن الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.

وكان عضو "الكنيست" مازن غنايم قد هدد "بينت" بالانسحاب شخصيا من الائتلاف إذا لم تتوقف الممارسات "الاسرائيلية" في الأقصى.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم باقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، حيث يحاول متطرفون اقتحام الاقصى لذبح ما يسممونه بـ"القرابين".