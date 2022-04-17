محكمة اردنية تصادق على إعدام شاب قتل أمه نحرا بالسكين

أعلنت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية بالأردن، الأحد، أنها صادقت على حكم يقضي بإعدام شاب من متعاطي المخدرات شنقا حتى الموت لقيامه بقتل أمه نحرا بسكين.

وأشار محكمة التمييز الأردنية، إلى أن المتهم وهو من متعاطي للمخدرات، كان يفتعل المشاكل مع الجيران ويقوم بضرب والدته الستينية ويهددها مما دفعها للرحيل من منطقة ماركا في عمان إلى محافظة أخرى بشمال المملكة، إلا أنها كانت تأتي إلى منزله لتقوم بواجبها اتجاهه كأم وتقوم بتنظيف المنزل وغسل ملابسه.

وأثناء حديثها معه لمحاولة إقناعه بالإقلاع عن تعاطي المخدرات وترك افتعال المشاكل مع الجيران أحضر سكينا وقام بطعنها 12 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها قبل أن يقوم بنحر عنقها.

وحضر الجيران على صراخ الأم قبل وفاتها، وقاموا على الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي قبضت على المتهم بدورها وأحالته لمحكمة الجنايات الكبرى.

وجرمته المحكمة بجناية القتل الواقع على أحد الأصول وشددت العقوبة بحقه لتوافر ظرف التشديد بحقه، وذلك كونه ارتكب جريمته بحق والدته وهي أحد أصوله مع علمه بهذا الظرف المشدد.